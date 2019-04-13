湖人前籃球事務總裁魔術強生的負面傳聞真的永遠都爆不完！《True Hoop》記者艾伯特13日報導，在魔術強生擔任湖人總裁期間，就已讓不少人認為找來魔術強生是糟糕選擇，他不僅沒有投入工作，更經常一消失就是幾周時間。

「魔術強生是個相當失職的球隊管理階層，除了經常上演消失幾周的戲碼(跑去全美各地宣傳或代言)，更沒有意願跟身邊其他管理階層同事進行良性溝通，」艾伯特引用了解湖人內情人士言論表示，「他相信靠自己名氣就夠了。」

不過艾伯特強調，湖人當前真正的問題，還是出在老闆珍妮巴斯身上，因為她的用人策略錯誤，眼光也不夠長遠，以湖人本季的陣容來說，很明顯就是隨便拼湊起來，缺乏結構性規劃，「珍妮巴斯雖熱愛湖人，卻應該趕緊賣掉球隊。」

艾伯特認為，湖人是珍妮巴斯繼承而來的球隊，根本不符合女強人形象，她雖想學習馬刺或勇士建隊模式，看東西卻很膚淺，像是找來瓦林卡擔任湖人總管，原因僅是他曾擔任「小飛俠」布萊恩經紀人，一切出自所謂的家族忠誠觀念。

如今湖人球季才剛結束，就沒了籃球事務總裁與總教練，反而最該被開除的瓦林卡，到現在竟然還留著，看來湖人這種亂象還會鬧很久，卻在考驗「小皇帝」詹姆斯耐心，畢竟球隊現在這麼亂，詹皇很清楚想要振作恐怕難上加難了。

(中時電子報)