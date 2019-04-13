高雄市長韓國瑜日前出席波士頓僑界晚宴，受到僑胞熱烈歡迎。許多支持者甚至拱韓選總統，還有僑胞要幫夫人李佳芬洗衣服，對此，李佳芬大笑，妙回「到我們家可以泡茶，洗衣服的話我就自己來好了」！

波士頓僑宴是韓國瑜訪美第一場與華僑會面，當韓國瑜抵達唐人街的中餐廳會場，群眾揮舞國旗熱烈歡迎，現場一陣混亂。好不容易韓國瑜擠進餐廳，又引起一陣瘋狂尖叫，華僑自備布條、標語，高喊「韓國瑜，選總統」，更有熱情支持者要到韓國瑜家裡洗衣服，拜託李佳芬成全他們的願望。

當李佳芬和韓國瑜上台答謝僑胞熱情時，主持人幫台下支持者詢問，「你真的會讓我們去你家幫你洗衣服嗎？願不願意」？李佳芳笑回，「到我們家可以泡茶，洗衣服的話我就自己來好了」。主持人立即進一步表示，「自己來可以，但不要叫他（韓）洗可以嗎」？台下群眾笑喊「李佳芬，洗衣服」！

李佳芬則滿臉陪笑，感謝大家對她和韓國瑜的支持，但她能希望韓國瑜要把高雄市長工作做好。而韓國瑜則開玩笑說，結婚的時候就跟老婆約法三章，人多的地方不要去，因此有些問題他不方便回答，但他和大家的心是緊緊綁在一起。這句話背後所隱含的意義，值得玩味。

(中時電子報)