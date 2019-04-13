超過7成民眾讚同 政府優先實施5歲幼兒教育義務化 11:112019/04/13 中時 張鎧乙 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝。（張鎧乙攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 黃昆輝教授教育基金會今天由董事長黃昆輝發布教育議題民調結果，顯示超過7成的受訪民眾認為媒體教育應強調「國家安全比新聞自由重要」，贊同行政院修正《教師法》，積極態度處理不適任教師，並同意政府優先實施5歲幼兒教育義務化。 (中時 ) #教育 #幼兒 #黃昆輝 #義務 #民眾 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓讀高中將免費 分階段2021全面實施 13:332019/04/09 韓市府、微軟培育國際人才 共推AI雙語教育 13:282019/04/09 基市公幼首度電子化 5月4日起線上登記 15:182019/04/09 男童便溺遭罰站45分鐘 女師險吃強制罪 23:432019/04/09 基市公幼首度採線上登記 家長免排隊 04:102019/04/10 兒童節送抱枕 家長批一玩就破不環保 04:102019/04/10 花蓮幼兒補貼將關門 申請較去年多百件 19:012019/04/10 經濟的關鍵在人民對政府的信心 04:092019/04/13 教部干涉大學人事 輔大夏林清勝訴 04:092019/04/13 大專5000門課談情 學者批「太淺薄」 01:182019/04/13 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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