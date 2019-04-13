黃昆輝教授教育基金會今天由董事長黃昆輝發布教育議題民調結果，顯示超過7成的受訪民眾認為媒體教育應強調「國家安全比新聞自由重要」，贊同行政院修正《教師法》，積極態度處理不適任教師，並同意政府優先實施5歲幼兒教育義務化。

(中時 )