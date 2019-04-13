蔡英文總統，13日到南投縣埔里鎮牛耳藝術渡假村，出席客家桐花祭開幕儀式；針對民進黨內總統初選延後，蔡英文表示，中執會的決定，是希望多一點時間處理，凝聚黨內團結，實現執政的價值。

蔡英文表示，民進黨進入初選讓她有點擔心，前一段時間她想盡力維持團結，她也希望凝聚最大的力量，顧台灣丶拚經濟。

蔡英文指出，民進黨執政確實經歷困難，但經過檢討改進，3年來績效已經顯示出來，民調在上升；這條船正在集結，發揮戰鬥力，正是大家要同舟共濟的時候。

(中時 )