民進黨初選延宕 蔡英文：凝聚黨內最大力量 11:242019/04/13 中時 廖志晃 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文表示，希望民進黨內能夠凝聚力量丶同舟共濟。（廖志晃攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統，13日到南投縣埔里鎮牛耳藝術渡假村，出席客家桐花祭開幕儀式；針對民進黨內總統初選延後，蔡英文表示，中執會的決定，是希望多一點時間處理，凝聚黨內團結，實現執政的價值。 蔡英文表示，民進黨進入初選讓她有點擔心，前一段時間她想盡力維持團結，她也希望凝聚最大的力量，顧台灣丶拚經濟。 蔡英文指出，民進黨執政確實經歷困難，但經過檢討改進，3年來績效已經顯示出來，民調在上升；這條船正在集結，發揮戰鬥力，正是大家要同舟共濟的時候。 (中時 ) #蔡英文 #民進黨 #黨內 #初選 #時間 也許您會感興趣 推薦閱讀 楊渡看血案 民進黨當成台灣欠的帳單 04:102019/04/09 《快評》優先提名現任者 比較有利勝選？ 12:142019/04/09 總統的責任 蔡英文：必須連任 14:062019/04/09 通吃陸美務實拚經濟典範 04:102019/04/10 小英正在砸民進黨招牌 04:102019/04/10 沈富雄：今天的民進黨 比我去余天家掃地時更糟糕 23:562019/04/10 不滿初選延後 前國防部長蔡明憲退出民進黨 10:432019/04/12 不滿綠初選延後 南市議員谷暮．哈就退出黨團 20:252019/04/12 分裂延燒 不滿民進黨初選延後 蔡明憲退黨 01:172019/04/13 這群高高在上的拿破崙豬 04:092019/04/13 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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