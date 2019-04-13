上月揭幕的花蓮縣智慧教育中心除了是學生、教師科學教育交流平台，即日起也開放一班民眾預約體驗、長期課程。（張祈翻攝）

科技教育不再是學生的專利，花蓮縣智慧教育中心（簡稱智教中心）除了提供縣內教師增能、學生課程設計外，也開放一般民眾預約參訪體驗，也將開設3D列印、程式語言等短期或長期課程，讓民眾免費報名參加。

花蓮智教中心整合花蓮科技教育資源，設置在花蓮縣教育處2樓，規畫有教學活動區、體驗DIY工具區、自造者成果展示區、AR／VR體驗區，還有開放式小型會議空間，上月15日正式揭幕啟用，成為全國第一所「縣級」的智慧教育中心。

花蓮智慧教育中心就像「科技教育大賣場」，集合各校科技教育成果，以教案或作品方式展現，讓各校教師實自由選擇想要合適的課程，帶回學校推廣，提供教師資源共享的平台。

花蓮縣教育網路中心輔導員邱文盛表示，科技教育不是學科的學習，主要是為了生活表達、問題解決、設計思考及動手實作的能力，將想法實踐出來的方式，智教中心以培育科技人才為目標，除了學校教育之外，全民普及也是重要目標。

花蓮智慧教育中心每周二固定開放機關團體預約參訪，提供10至20人，一次3至6小時3D列印、雷雕／切或程式語言等體驗課程；民眾推廣課程，則為每周五開設3小時課程，10人以上才開班，每班上限20人，相關課程或參訪申請，可上花蓮智慧教育中心網站查詢。

(中時 )