中國大陸首富、電子交易平台「阿里巴巴」創辦人馬雲加入近期在大陸網路上熱議的「996」工作（每天早上9時工作，到晚上9時，每周工作6天）時數議題表示，雖然他不強制員工996，但能夠996是員工的幸福，且表示「加入阿里，你要做好準備一天12個小時，否則你來阿里幹什麼？」

據英媒《每日郵報》（Daily Mail）報導，馬雲向阿里巴巴員工表示，能做「996」是一種巨大的福氣，很多公司、很多人想996都沒有機會，「如果你年輕的時候不996，你什麼時候可以996」？他表示，中國大陸BAT（指三大網路公司百度、阿里巴巴以及騰訊公司首字母的縮寫）這些公司能夠996，是我們這些人修來的福報，要不然「你去想一下沒有工作的人、公司明天可能要關門的人、下季公司的營收在哪裏都還不知道的人」比一比，我依然覺得我很幸運。

馬雲向員工說，他自己不只是996，「肯定是12X12」以上，而阿里巴巴的使命正是「讓天下沒有難做的生意」，帶着巨大的使命的我們，不付出行嗎？他強調：「加入阿里，你要做好準備一天12個小時，否則你來阿里幹什麼？我們不缺8小時上班很舒服的人。」

馬雲的言論在網路論壇上引起了激辯，有網友在他的微博留言批評「嚴格立法、普遍性違法、選擇性執法，都沒把勞動法放在眼裡」、「有這樣的領導不知道是獲還是福」；馬雲之後也在個人微博上改口風，強調「年輕人自己要明白，幸福是奮鬥出來的！不為996辯護，但向奮鬥者致敬！」

(中時電子報)