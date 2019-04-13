對於總統蔡英文昨在臉書批評，在野黨在台灣面對武統、一國兩制威脅的時，總是選擇沈默，甚至反過來攻擊自己的政府，令人遺憾；國民黨今透過新聞稿反擊，批評蔡政府用飄移式、選擇式、嗆聲式等偏差態度處理主權及對外關係，才是造成我國尊嚴一再被貶抑的最大主因。

國民黨副發言人黃心華表示， 蔡英文過去曾用「流亡政府」「這個國家」來稱呼中華民國，民進黨歷年的活動場合甚至連一面國旗都看不到，直到選舉將至才重新把「中華民國元素」拿來當成騙票的工具，這便是一種「飄移式主權」的態度。

黃心華也說，馬政府時期台籍詐欺嫌犯被遣送大陸，民進黨全黨一致辱罵，如今有更多嫌犯持續被遣送大陸，民進黨卻視而不見、全面噤聲，更別提我國漁民在東部海域靠近領海疆界處被日本船艦以水砲追擊，綠營竟要求漁民自我檢討，另面對太平島、沖之鳥「礁」等多項更為「喪權辱國」的侵犯，也無能為力、不敢挺身而出，此為蔡英文「選擇式主權」的寫照。

黃指出，自中華民國建國以來，中共對我打壓一直都在，兩岸檯面上下的角力更是一直不斷，但蔡政府每天只會嚷嚷、抹紅別人但又拿不出辦法。過去國民黨執政時期，能以均衡務實政策與陸維持互惠互動、台日間簽署漁業協議，更讓美國給予台灣民眾免簽待遇，一路走來有效維護中華民國主權、堅決反對台獨並創造和平穩定繁榮局面，到底誰才能讓民眾過更有尊嚴的生活已不言而喻。

黃並說，蔡政府不停汙衊在野黨，卻讓我國的處境每況愈下，只會訴諸「嗆聲式的主權」，才真正是最會賣台、喪台、辱台的無能政府，唯有讓國民黨重新執政，才能撥亂反正。

(中時 )