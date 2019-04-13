2020總統大選前哨戰已開打，總統蔡英文確定投入參選爭取競選連任，前衛生署長楊志良表示，蔡英文沒有政見，不只未來4年要做什麼都不知道，為了推行年金改革，任由民進黨立委與綠營名嘴汙辱、謾罵軍公教，社會不滿情緒高昂，並加深族群對立，弱化台灣的結果就是促統，並反問：「總統怎麼做？」

楊志良認為，國民兩黨目前表達有意投入總統大選的候選人，皆缺乏政見，當中除了前新北市長朱立倫提出兩岸簽訂和平協議、支持重啟核四，以及高雄市長韓國瑜「貨出的去、人進得來」，兩人的訴求可稱得上是政見，總統蔡英文與前行政院長賴清德都缺乏政見，投入參選的目的只是為了當總統。

楊志良說，現在認同國民黨與民進黨的民眾非常少，因此「白色力量」才會出現，但「白色力量」也沒有政見，「只會天天說誰與誰配，這是很荒謬的選舉」，民眾對藍綠政黨惡鬥已感到厭煩。

楊志良還提到，總統蔡英文力推年金改革，綠營立委與名嘴公開批評軍公教是肥貓，「公教覺得被汙辱了，不滿情緒高，總統該怎麼做？」此外，前瞻計畫8800億分配不均，「這是不公不義的預算」，種種作為在於撕裂與弱化台灣，最後的結果就是促統。

至於日前傳出有台大陸生因感冒而花費8萬元醫藥費，楊志良則認為，所有境外生皆應一視同仁納入全民健保，來台讀書的學生就是要接受一樣的待遇，民進黨始終杯葛陸生納保議題，目的在於故意挑起兩岸對抗。

另外，楊志良也說，再如東廠事件，提名公開宣稱只辦藍不辦綠的監委陳師孟，讓更多民衆轉型正義是假，政治鬥爭是實，更加不信任政府及政黨政洽；更跨張的是民間有人戲言，小英不論內政外交不斷弱化台灣，有利被統一，死後可入葬北京八寶山革命先烈公墓。

楊志良表示，台灣本來就藍綠對立，但是蔡政府所作所為，只有更增加社會對立，以及國人對政府的不信任，又更挑起兩岸民眾，特別是網民的仇恨，台灣民眾不要的是大陸的政治，而不是對大陸人民有仇恨，兩岸網民對幹，導至越來越多當大陸年輕人贊成武力統一台灣，「所以可以合理懷疑，蔡英文根本就是老共派來的第五縱隊要消滅台灣」。

(旺報 )