While we wait out this rain, can we interest you in watching @Lamantha21's second home run of the night? pic.twitter.com/ZAeYbkDYBE — Chicago White Sox (@whitesox) April 13, 2019

白襪與洋基13日在雨中作戰，即使比賽延後了40分鐘，雨還是下個不停。最後打到第7局中途因雨勢過大提前結束，白襪以9-6獲勝。如果打完9局洋基還有追平機會，只是先發左投傑哈普(J.A. Happ)表現不佳，4局被打6分，中繼的格林(Chad Green)連挨兩轟，成為白襪的「再見全壘打」。

除了雨神搗亂，洋基自己也有12名傷兵，傑哈普退場時比數還是5-5，但是壘上留著1位跑者。接著牛棚霍德(Jonathan Holder)挨轟，敗投就記在傑哈普頭上了。傑哈普去年在洋基7勝0敗十分英勇，今年開季0勝2敗，自責分率8.76。

7局上白襪打了2分，眼看雨愈來愈大，主審只得喊停。帳面是白襪多打半局，不過前6局的比分依然是白襪領先，席曼奈茲(Eloy Jimenez)以雙響炮成為致勝功臣。由於比賽超過5局，勝負照算，倒楣的是主場洋基球迷，被迫穿雨衣看了一場糟糕的比賽。

(中時電子報)