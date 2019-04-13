波士頓僑胞滿懷期待與韓國瑜早餐會，同樣準備標語力拱他選總統。（林宏聰攝）

迷路缺席早餐會 韓國瑜視訊僑胞致歉

201904013中天新聞 韓粉僑胞追到機場送機 高喊：選總統！

高雄市長韓國瑜訪美，當地時間12日早上原訂要與華僑早餐會，沒想到4公里的路程，原本15分鐘就能到，司機卻開了1.5小時還找不到，韓國瑜只好忍痛取消早餐會前往機場。結合之前凌晨4點多飯店警鈴大作的事件，韓粉認為此事是不是有陰謀?怎麼會專業司機不知道用導航。韓國瑜被問到此事時說，不想這樣說，司機15分鐘路開了1.5小時，我們不清楚，不敢往負面方向想。

韓國瑜訪美，當地時間12日早上原訂要與華僑早餐會，一起品嘗包子、滷肉飯，沒想到韓國瑜趕往會場途中，因道路施工繞道，巴士司機最後完全找不道路，眼看就要過了搭機轉往洛杉磯的時間，只好忍痛取消。

由於美東時間11日中午，韓國瑜在哈佛大學閉門座談前受訪表示，凌晨4點多飯店警鈴大作，就像客場足球隊被刻意吵醒，隔天體力不支表現不好，「哪有那麼巧，我認為是惡作劇，但不願意多猜」

韓粉認為結合之前的凌晨火警警鈴，此次司機迷路事件是否有陰謀?網友在「韓國瑜後援會」說「你相信一個專業司機，可以把車開到迷路嗎？專門把韓市長訪問團專車開迷路，你的本事不小，應該是被鬼加持！」

底下網友留言「司機可能不是當地人（從別的州來的），所以對當地路況不熟是正常的」、「我去德國，遊覽車司機是義大利人，路不熟車子開到小巷子，立刻退出更正，因為有導航呀!波士頓這司機，4公里迷路1.5小時，真有鬼~」、「當然有這種司機，我就遇到過。餐廳何其多，有誰能記得全部。」、「現在誰沒手機？Google一下還找不到嗎？」

有人幫司機緩頰「2016年，我和我哥兩個加起來超過一百歲的大男人在波士頓的高架橋上找路，我哥開車開了二十多年的人，開到情緒非常暴躁，也是一個多小時沒取到目的地，而且是開著GPS的。波士頓這個城市的路窄，分岔口多，一秒鐘的決定錯了，就走到另一條路上去了，真的很容易出錯。」

當地韓粉無法接受早餐會被取消，一路追到機場，對韓國瑜說，她無法接受這個事情，她在當地住了30幾年，司機每一個橋，每一個路都應該知道怎麼走。

韓國瑜稍早接受聯訪時，針對早餐會的司機迷路事件，有人認為有陰謀。韓國瑜說，不想這樣說，司機15分鐘路開了1個半小時，我們不清楚，不敢往負面方向想，但也只能說陰錯陽差，跟早餐會的僑胞說抱歉去趕飛機。

(中時電子報)