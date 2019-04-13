13日芝加哥小熊主場迎戰來訪的洛杉磯天使，這場比賽全壘打轟不停，其中小熊就包辦了4支，尤其康崔拉斯（Willson Contreras）單場雙響炮，還一棒把球打出左外野球場，超大號全壘打讓小熊球迷瘋狂。就算天使「生化人」普侯斯（Albert Pujols）開轟也沒用，終場小熊以5比1贏球。

小熊在1局下半就毫不留情賞給天使先發投手震撼彈，瑞索（Anthony Rizzo）先來一發兩分炮試試水溫，接下來康崔拉斯再補上一支陽春炮，460英呎的距離直接打出場外，率先獲得3比0領先。

這場比賽得分全靠全壘打，小熊唯一失分是面對「生化人」普侯斯時，一顆眼看就要落地的切球被普侯斯一棒撈起形成全壘打，也是普侯斯大聯盟生涯第635轟，讓天使獲得本場比賽僅得的1分。除此之外小熊先發投手哈默斯（Cole Hamels）主投8局飆了6次三振、只被擊出4支安打，可以說是完全壓制了天使打線，超優質的投球內容獲得滿堂彩，收下本季第2勝、防禦率3.79。

之後小熊博特（David Bote）在第4局轟出本季首發全壘打，康崔拉斯傷口上灑鹽，6局下再擊出本場第二發陽春炮是本季第5發，全場共4轟痛宰天使，以5比1贏球。

(中時電子報)