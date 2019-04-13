台中市府新聞局長吳皇昇表示，民主社會包容不同理念與聲音，但不允許違法情事發生。（盧金足攝）

台中市議會民進黨團13日抨擊市府竟然核准中國和平統一促進會從台灣大道直驅而入台中火車站，抨擊放任「共匪來了！」不容中國統戰侵門踏戶，呼籲市長盧秀燕撤銷核准，向市民道歉；新聞局長吳皇昇表示，民主社會包容不同理念與聲音，但不允許違法情事發生，民進黨刻意政治操作和解讀，市府表達遺憾。

民進黨團總召李天生表示，中國和平統一促進會成立宗旨是「完成和平統一任務」，在台灣成立分會，還濫用台灣的自由，引台灣社會的憤怒， 質疑遊行是協助大陸宣傳「一國兩制台灣方案」，邀請主張武統的學者進行演講，如同侵門踏戶。

李天生指出，市府核准統促會遊行，違反「集遊法第4條「不得主張共產主義或分裂國土」的規定，質疑市長盧秀燕鼓勵實施一國兩制，要求盧說明是否支持一國兩制，她是台灣的台中市長？還是中華人民共和國的台中市長？

民進黨副總召、市議員邱素貞表示，台灣、中國，一邊一國，台灣是主權獨立的國家，中國應該正視中華民國台灣的存在，不容許用所謂的武統論來侵犯台灣主權，絕不容許「侵門踏戶」，傷害台灣的主權。

市議員陳淑華說，全力反制中共統戰陰謀、陽謀，「台灣的主權要靠咱自己顧，任何侵犯台灣主權，咱鬥陣站出來反制！」

市議員曾朝榮表示，中國和平統一促進會13日在台中舉辦「和平統一融合發展論壇」，車隊遊行，質疑涉已違反相關規定，呼籲國安單位正視，追查不法，維護台灣主權。

此外，針對市府出借場地，提供中國團體舉辦「國學之美」旗袍展示活動，市府與文化局還掛名指導單位與主辦單位，李天生與市議員江肇國等人指責，市府立場混淆，帶頭讓紅色力量滲透政府機關，茲事體大，要求撤銷活動許可，避免引發紛爭。

針對統獨兩派民間團體申請在台中集會遊行，市警局依集會遊行法相關法令受理審查同意辦理，民進黨市議會黨團要求盧秀燕對此表態，市府新聞局長吳皇昇表示，民主社會包容不同理念與聲音，但不允許違法情事發生。

「民進黨團議員刻意進行政治操作和解讀，對此市府表達遺憾」，吳皇昇說，這也指出台灣政治現狀，藍綠對抗分明，社會氛圍被刻意製造對立，忘卻民主多元價值真諦，令人唏噓。

至於民進黨團質疑市府為何出借場地給民間單位舉辦「國學之美」旗袍展示活動，吳皇昇強調，文化局也已澄清，文化局非主辦單位，也非協辦單位，市府只有租借場地集會堂給該團體周日使用。

市府表示，文化局已多次要求該團體修改臉書貼文不正確的內容，將文化局及市府從主辦及協辦單位中移除，該單位原本未配合辦理，經文化局強烈要求，且不排除中止場地出借。該單位最後也願意承認錯誤，將臉書錯誤資訊下架。

吳皇昇表示，民進黨團何必把他人已承認錯誤，也解釋過的事情，再拿出來混淆？外界恐怕也會認為操作痕跡過於明顯。

(中時 )