中國和平統一促進會以「宣揚九二共識、支持和平、支持統一」為由向台中市警察局申准於13下午進行車隊遊行，以護台防中為導向的基進黨也申請在台中火車站集會，統獨兩派團體預計會在台中火車站狹路相逢，也使得台中市警局不敢輕忽，佈署近500名警力，幸統促會在稍早公告取消遊行，雙方都維持定點集會。

中國和平統一促進會13日在台中舉辦「宣揚九二共識、支持和平、支持統一」集會遊行並舉行論壇，消息一出，讓民進黨以及獨派團體反彈，以宣揚護台防中的基進黨12也向市警局申請13日下午12點到4點要在台中火車站反制統促大集合活動。

統獨兩派在台中市區各闢戰場，尤其統促會車隊遊行路線行經台中市政府、台中火車站，原預料雙方會有危機27秒，台中市警局因應統促會遊行，規劃派遣警力339人；基進黨集會部分也將派出129名警力，以防範暴力衝突事件發生。

唯統促會在上午11點緊急宣布取消車隊遊行，依原訂仍進行論壇活動，基進黨則重申下午的活動不會取消。雙方一在西屯東海漁村集會，一在台中火車站集會，原先可能衍生緊張局面暫時解除。

(中時 )