華爾街見聞13日報導，大陸工信部副部長王江平12日表示，針對中辦、國辦最新印發的「關於促進中小企業健康發展的指導意見」，工信部近日籌組召開相關會議。

他表示，工信部將充分發揮領導小組協調機制的作用，首先以指導意見各項任務分工，進一步明確責任、細化措施；同時加大工作督促力度，使各項政策發揮出最大成效。二是堅持推動緩解中小企業融資難融資貴，三是提升中小企業專業化能力和水準，四是提高中小企業公共服務，五是支援中小企業國際化發展。

(工商 )