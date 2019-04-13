解決融資難融資貴 大陸持續促進中小企業發展 12:052019/04/13 工商 李書良 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 華爾街見聞13日報導，大陸工信部副部長王江平12日表示，針對中辦、國辦最新印發的「關於促進中小企業健康發展的指導意見」，工信部近日籌組召開相關會議。 他表示，工信部將充分發揮領導小組協調機制的作用，首先以指導意見各項任務分工，進一步明確責任、細化措施；同時加大工作督促力度，使各項政策發揮出最大成效。二是堅持推動緩解中小企業融資難融資貴，三是提升中小企業專業化能力和水準，四是提高中小企業公共服務，五是支援中小企業國際化發展。 (工商 ) #中小企業 #中小 #企業 #融資 #工信 也許您會感興趣 推薦閱讀 觀念平台－邁向企業永續治理 增加公司長期價值 04:102019/04/09 中小企業放款 三大行庫兩月減逾410億 21:562019/04/09 美國聯邦貸款項目投資移民 08:002019/04/10 地理＋稅率優勢 港吸台新創進軍 04:102019/04/10 中小企放款動能緩 三大行庫兩月減逾410億 04:102019/04/10 毛寶4/11起 恢復融資融券交易 17:462019/04/10 斐成、力新 11日起恢復融資融券 18:312019/04/10 陽信銀Q1獲利10.35億 創新高 04:102019/04/11 蘇揆召集公股行庫董總 籲配合政策 11:072019/04/11 企二代研習專班 早鳥優惠倒數 04:092019/04/13 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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