美國佛羅里達州大柏樹國家保護區（Big Cypress National Preserve），近年蛇滿為患，其中外來種緬甸蟒大量繁殖，不僅破壞力強大，已對生態造成嚴重破壞，該地區為消滅緬甸蟒，日前便在一隻雄蟒身上放上無線電發射器，追蹤定位尋找正處繁殖期的雌蟒，果然近日捕捉到一隻體重140磅（約64公斤）、身長5.2公尺的母蟒，以及73顆正在孵化的蟒蛇蛋。

大柏樹國家保護區指出，這隻蟒蛇是佛州南部至今捕獲體型最大的蟒蛇，保護區將會對這一大家子進行人道毀滅，研究員同時強調，這種蛇類對於當地生態及野生動物破壞力強大，除了野兔、鳥類等小動物會慘遭蛇吻，短吻鱷、成年鹿這些大型動物也是緬甸蟒的食物。

保護區員工表示，當地1980年代首次發現緬甸蟒，後來快速繁殖，目前預估數量在3萬到30萬之間，佛州為了減少巨蟒數量，還舉辦捕蛇大賽。

(中時電子報)