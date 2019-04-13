高雄市長韓國瑜美國時間12日下午抵達洛杉磯，由於僑胞太過熱情，人數遠超出預期，當地警方也看傻眼，緊急加派人力，從原訂10名維安警力增至18人，還有警用摩托車在旁戒護韓國瑜搭乘的遊覽車，才讓韓安全離開機場；知情人士表示，這樣的規格在一般訪美的縣市首長中確實較少見。

原本主辦單位玉山科技協會預估只有約200人到機場迎接韓國瑜，先前洛杉磯航警（DPU）安排10位制服警員到場支援，後來發現僑胞人數超過3、400人，機場臨時決定調整維安層級，呼叫洛杉磯市警局增派至18人，另加派4部警用摩托車戒護韓國瑜一行搭乘的遊覽車。

美國航空原本安排人員到機門口獻花，但也因為維安考量，臨時取消。

此外，原本航警規畫護衛對象以韓國瑜夫婦及幾位主要團員，包括立委陳宜民、童惠珍等，但因為現場幾乎失控，維安層級升高，改為以韓國瑜夫婦為主，請其他所有團員先上遊覽車後，再讓韓國瑜夫婦現身，在航警重重護衛下，讓他們安全登車。

一片混亂中，包括加州台灣同鄉聯誼會會長張琅超在內的接機僑胞，都多處掛彩，張琅超眼睛更被撞到出血瘀青，但還是不減接機熱情，一路追隨韓國瑜到飯店，顯示僑胞對韓來訪的熱烈歡迎。

(中時 )