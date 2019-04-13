面對考辛斯逐漸找回昔日雄風，勇士總教練科爾內心既期待又怕被傷害！《The Athletic》13日報導，科爾坦承勇士今年夏天留住考辛斯毫無機會(Zero Chance)，畢竟勇士目前只能提供考辛斯1年640萬美元續約條件，考辛斯不走都難。

只是考辛斯仍須感謝勇士給他機會，畢竟原本去年夏天乏人問津的他，後來以1年530萬美元加盟勇士，隨著他傷癒復出，整體狀態逐漸回到應有水準，跟勇士的磨合也越來越好，很有機會跟隨五星戰隊完成季前設定的3連勝目標。

「我想從目前來看，沒有比這樣更好的結果，考辛斯很健康，也很自信，他讓我們變得更好，所以每個人都得到各自想要的結果，」科爾表示，「但到了球季結束，我們不可能留住他，因為他表現太好了，他跟我們都很清楚這點。」

畢竟對於已經29歲的考辛斯來說，今年夏天可能是他爭取頂級合約的最後機會了，科爾無奈表示，「我們沒有足夠的錢可以留他，當今年夏天另外一支球隊開給他一份大合約時，我絕對替他開心，這是他應得的，但我也會難過。」

老實講，以考辛斯本季平均上場25.4分鐘，拿下16.3分、8.2籃板及3.6助攻數據來看，他確實逐漸找回全明星身手，想追逐破千萬美元年薪合約並非難事，別忘了勇士還需處理杜蘭特與克雷湯普生續約，怎樣也沒錢可留考辛斯了。

(中時電子報)