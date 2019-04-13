為因應竹北市汙水下水道2期第2標管線遷移工程，21日上午9時至下午5時，竹北市9個里將進行停水，共計8小時施工。

台灣自來水公司第三區管理處表示，竹北營運所配合新竹縣政府辦理 管線遷移，停水區域包括竹北市竹北里、泰和里、竹義里、新崙里、斗崙里、北崙里、福德里、文化里、竹仁里等地區停水。

受影響用戶請留意及提早儲水備用，並配合節約用水，小心火燭。

(中時 )