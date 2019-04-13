國民黨2020「拱韓」聲浪不減，高雄市長韓國瑜的動向也備受關注。韓國瑜在僑胞晚宴中高喊「明年1月11日台灣見！」並重申總統必須做到讓「台灣安全、人民有錢」，是否「鬆口」參選？對此，韓國瑜今日接受訪問，仍沒有鬆口，但表示下一任總統有義務要讓中華民國安全，2020更是中華民國生死存亡保衛戰，似乎已為選戰定調。

韓國瑜未鬆口選2020 籲挺台灣安全人民有錢

韓國瑜表示，任何人當上下一屆2020年中華民國總統，都有責任，而且是神聖的責任，必須要讓中華民國非常的安全，事實上，包括國外的友人都在擔心台灣的未來，會越來越危險，所以台灣的安全是第一要務。

韓國瑜認為，下一任總統一定要讓台灣人民賺到錢，這兩三年人民過得非常嗨，許多中低收入戶，越過越辛苦，而且越來越困難，因此他定了一個標準，下一任總統一定要做到八個字：台灣安全，人民有錢。並不是說對號入座，而是一個呼籲，請2300萬台灣人民大家好好去思考，誰能帶給台灣繁榮和安全，就支持誰。

對於「明年1月11日台灣見！」這句話涵義，韓國瑜澄清，明年1月11日是中華民國生死存亡保衛戰，希望廣大台灣人民可以擦亮眼睛，誰能保衛中華民國，就踴躍投他一票，海外的僑胞也希望可以踴躍回台投票，因為2020年就是一場保衛戰。而他從年輕就有雄心壯志要保衛中華民國。

(中時電子報)