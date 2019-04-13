◎浪貓生小貓 一窩甜蜜負擔

獨自住在花蓮市的王怡琳因工作時間不固定，想養貓咪又擔心無法正常餵養，便在家附近餵養浪貓，每天下班後就買罐頭，餵貓餵到成家人，連生產坐月子都自己跑到家門前求救，因此開啟她的養貓生活，新手貓奴就遇上一窩小貓咪報到，王怡琳說，照顧小貓手忙腳亂，是一窩甜蜜的負擔。

◎守護毛寶貝 市府深入校園

為了將愛護動物的觀念從小深植人心，新北市動保處深入各學校辦理愛護動物生命教育巡迴課程，市長侯友宜更在4月4日世界流浪動物日貼文表示，新北市已建構動物保護網，呼籲巿民朋友一同守護毛寶貝。

◎挑戰高難度 烏魚子遊金門

CHERRY拔廖政輝與狗友說走就走幾乎每周成行，不過日前他卻挑戰高難度，帶著黃金獵犬烏魚子搭機到金門遊玩，他說，帶毛小孩搭機，必需了解入境相關規定，另外，晶片登記證明文件和年度疫苗注射證明都必備，最後，還要幫毛小孩準備標準國際航空運輸籠，這樣就能成行。

◎角蛙好療癒 盼蛙蛙別出走

網路遊戲「旅行青蛙」曾經在台灣掀起一股熱潮，幾乎人人每天談論自家蛙蛙的生活，而現實中，住在南屯區的「小浦」在臉書看到好友分享角蛙萌照，頓時心動，也開啟了他的養蛙人生，至今已養了4隻角蛙，他說，每天觀察蛙蛙的日常，就覺得超療癒。

◎最佳電燈泡 牧羊犬惹人愛

從事汽車銷售的卓冠穎，從小就有養寵物的經驗，目前家中飼養的吉娃娃COCO與美樂蒂牧羊犬BEGO都已超過9年，感情就像親人一樣。其中，「顏值」相當高的BEGO，更因深受女性友人的喜歡，經常成為卓冠穎與女友約會的「最佳電燈泡」。

◎享漫活飲食 貓窩飄文青味

新堀江商圈附近的巷弄裡有間「Kamogamo貓窩」，老屋改建的房子裡，散發文青味，門口寫著「有貓」請小心開門、也隨手關門，店裡4隻店貓與店家、客人相處融融，讓人窩心的是，屋內還掛著歷代店貓的畫像，相當有愛。

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(中時電子報)