言承旭談過往情史。(圖／翻攝自YOUTUBE)

言承旭談感情觀。(影／取自YOUTUBE，從1:52:33開始)

言承旭和林志玲情纏16年，多次傳出分合，前陣子更爆出世紀復合和婚訊，不過雙方皆否認，近日言承旭上陸綜《王牌對王牌》，難得敞開心扉談感情觀，透露自己在努力學會去愛，希望也能談場轟轟烈烈的戀愛。

言承旭坦言因為單親的關係，「愛」對他來說好難，他習慣用「霸道」的方式表達愛，對媽媽的關心也是用凶的，這好像也表現在談感情上，明明應該要很關心對方，卻用奇怪的方式去呈現，他更說到曾有一段感情，對方要分手，雖然很難過，但沒這麼容易表達出來，和朋友私底下才哭著說，「想和她對不起」。

「我覺得我有很強大的愛，但在要表現出來時沒有勇氣」，言承旭坦言想談場轟轟烈烈的戀愛，如果遇到一個喜歡的人，不要那麼輕易的放棄，如果還有機會，兩個人可以緊緊牽著手走下去，網友看了也替他加油打氣，「你一定會幸福的」、「美好的愛情一定會來」、「希望你能遇見那個對的人」。

(中時電子報)