中國和平統一促進會13日在台中市舉辦的「和平統一論壇」遊行活動，該單位考量社會秩序與參與者安危，決定取消包括遊行及論壇等所有活動；台中市府強調，民主社會包容不同理念與聲音，市府立場就是一切依照集會遊行法辦理，內政部警政署也說明該遊行的言論自由受憲法保障，並表示員警將維持秩序，感謝員警辛勞。

中國和平統一促進會在臉書發出聲明函，表示感謝市警局依法核准遊行申請，為顧及社會秩序，參與者安危，經論壇籌組會徹夜開會，決議暫停13日遊行及論壇所有活動。

市府強調，民主社會包容不同理念與聲音，市府立場就是一切依照集會遊行法辦理，內政部警政署昨日也向媒體說明該遊行的言論自由受憲法保障，並表示員警將維持秩序，市府也感謝員警辛勞。

市府指出，警察局既已核准申請，也自然尊重申請團體取消遊行，呼籲有心人士切勿再過度解讀，甚至惡意操作，相信社會大眾會理性判斷，並維護民主社會多元價值。

統促會與公民團體，統獨立場不同的團體可能狹路相逢的危機解決，但今日尚有其他民間團體申請在台中集會遊行，警察局依集會遊行法相關法令受理審查同意辦理，表示將持續留意活動秩序，防範違法脫序狀況發生。

(中時 )