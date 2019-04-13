外媒報導，歐盟委員會已經起草一份總價值約200億歐元（約6000億台幣）的進口美國商品清單，可能向其中的商品加徵關稅，具體商品總值將由世貿組織（WTO）仲裁而定。預料歐盟執委會將於17日公布對美國貨品加徵關稅的清單，並展開公眾諮詢程序，之後可能會再調整內容。

歐盟考慮將針對美國商品徵收關稅，包括手提包、直升機、食品、拖拉機、摩托車零部件、棉花、柳橙汁，番茄醬。歐盟列出關稅報復清單之舉，也與歐盟向世界貿易組織（WTO）提告空巴競爭對手波音公司（Boeing Co.）獲補貼有關。

本週一美國貿易代表辦公室公佈，為了應對因歐盟補貼空中巴士公司而對美國造成的經濟傷害川普政府正籌劃對多項歐盟產品加徵高額關稅，涉及商品包括商用飛機、多種奶酪和酒、滑雪服、摩托車等。

估計美國每一年因歐盟的補貼而遭受的損失高達110億美元。具體數額將在WTO接受仲裁，仲裁結果預計將於今年夏天公佈。過歐盟委員會表示，美國方面提出的110億美元數字遠高於WTO允許的數字，被嚴重誇大。

(中時電子報)