「我是師大人2019高屏大匯聚」13日在麗尊酒店舉行，前立法院長王金平受邀出席。（王金平辦公室提供）

「我是師大人2019高屏大匯聚」13日在麗尊酒店舉行，前立法院長王金平受邀出席。（王金平辦公室提供）

前立法院長王金平13日出席校友會餐敘，被問到現在韓粉，還有一些黨內聲浪希望韓國瑜出來選，如果他出來選的話，會不會變為韓國瑜的絆腳石？王金平回答「誰是誰的絆腳石現在也不用談這個問題」，有自信通過初選。

王金平說，現在不用談誰是誰的絆腳石這個問題，最主要一切遵照黨的一個提名機制走就沒有錯，這個是每個人的權利。至於如果提名的是其他人？他也說：「我到現在為止，還是自信會通過這個初選」。

針對吳敦義主席已經宣布不參選，黨內是不是有勸退的聲音？他也強調「沒有人、沒有任何一個人」，而且他選他自己的，從頭到尾他就說過：「我選到底」，那麼黨有提名機制，就遵照黨的提名機制，「我就尊重」。

再追問，如果吳主席真的徵召韓國瑜了，會繼續堅持走完初選，還是會退出初選？王金平說，「當然是繼續初選」，他遵照黨的提名機制走，每個黨員都有這個權利。

(中時 )