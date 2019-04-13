針對桃園市議員王浩宇臉書文章「李毅來台灣，都見了誰？」，前總統馬英九辦公室13日表示，馬前總統去年12月5日在東吳大學嚴家淦法學講座專題演講「69年來的兩岸關係：今後何去何從」，該演講全程開放媒體採訪，李毅如同其他聽者一樣於演講結束後與馬前總統公開合照。馬前總統並不認識李毅，也沒有任何其他互動。

馬辦新聞稿指出，馬前總統對兩岸問題一向有完整清楚的論述，反對使用武力、維持兩岸和平是馬前總統的一貫的主張，更反對所謂的「武統論」。王浩宇拿李毅在公開場合與馬前總統的合照混淆視聽，企圖誤導兩人近日曾私下會面，抹紅伎倆令人不齒。若王浩宇有空也可來聽聽馬前總統的演講，將有助於瞭解馬前總統的兩岸論述。

馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，王浩宇刻意把公開場合誤導為私下會見，也刻意忽視馬前總統多年堅決反對武統的「不武」主張，其用心不堪聞問，更不值得一駁。

(旺報 )