何猷君回應懷孕傳聞。（圖／翻攝自何猷君MarioHo微博）

何猷君要造謠他在外面有小孩的網友帶孩子來跟他做親子鑑定。（圖／翻攝自何猷君MarioHo微博）

澳門賭王何鴻燊的24歲四房兒子何猷君過去曾和BY2妹妹Yumi等人交往，可謂人生勝利組的他，2年前和大陸超模奚夢瑤傳出戀情，兩人還攜手上戀愛實境秀。今(13日)港媒驚爆他在飛機上脫口承認奚夢瑤懷孕，對此，何猷君稍早還原跟空姐的對話，無奈反問：「那問題來了，如何變成親口說懷孕的？​​」

何猷君和奚夢瑤被傳交往快兩年，兩人不僅在節目中放閃，私下更多次被直擊到各地愛相隨約會，今香港《壹週刊》爆料，指目擊何猷君和奚夢瑤出現在同班機，因人多分開坐，坐在商務艙的何猷君走到頭等艙監督女友吃飯，何猷君對空姐透露奚夢瑤懷孕食慾不好，引發熱議。

對此，何猷君稍早在微博和IG還原當天對話，可見空姐問他要吃麵或是海南雞飯，他回答要飯，空姐問他需要辣嗎？他回答不用謝謝，僅是如此，根本沒提到奚夢瑤的事，嘲問：「那問題來了，如何變成親口說懷孕的？​​」

針對當爸爸傳聞，何猷君稍早再加碼說，如果有網友知道他在外面真的有小孩，麻煩請聯繫他們，他母親很想抱孫，請網友帶小孩來跟他做DNA鑑定，費用他出，如果確定是他的孩子，何猷君會送上一億作為答謝，如果失敗請網友將鑑定費用捐給慈善單位，要網友有時間造謠，不如以此當目標賺外快。

(中時電子報)