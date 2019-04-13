民運人士王丹日前為了費正清中心是否邀訪韓國瑜一事，在臉書自稱是費正清中心「合作研究員」，卻沒收到中心發的演講通知。韓國瑜先是要王丹去關注金正恩，還氣到二嗆王丹，不但痛批王越活越沒出息，還嗆王「猥褻」。蔡正元也在臉書打臉王丹自稱「合作研究員」的身份，不過是「圖書館證」加上「研討會參加證」，更非什麼研討會都能參加。

高雄市長韓國瑜訪美，全台都注目，但此行卻遭民運人士王丹狂酸，韓國瑜先是要王丹去關注金正恩，再被問到時，又二嗆王丹，不但痛批王丹越活越沒出息，還嗆王丹「猥褻」，口氣之重前所未見。

王丹日前為了費正清中心是否邀訪韓國瑜一事，在臉書抒發質疑，他自稱是費正清中心合作研究員，卻沒收到中心發的演講通知；然而，隨同韓國瑜赴美的立委陳宜民美國時間12日上午忍不住回批，經過向費正清中心求證，王丹根本只是領有費正清院外訪問學者的證件，方便到哈佛大學圖書館借書而已，根本不是什麼合作研究員。

前立委蔡正元也在臉書打臉王丹，說王丹自稱是費正清中心的「合作研究員」(Associate in Research)，這個頭銜明顯是錯誤的翻譯，因為「合作研究員」不是該中心有僱用契約關係的人員，而是在美國波士頓地區，自認為從事中國研究工作者，都可以申請的身份。

蔡正元說，有這種身份的人，就可以參加該中心的「活動」，簡單講就是，「圖書館證」加上「研討會參加證」。有這身份的人很多，也談不上什麼學術地位，只是表明有資格在研討會上發言，更不表示什麼研討會都能參加。

他說，費正清中心每年都會接受申請，申請人也有半數會被核准，被核准者也不是學術地位，因爲歷年已核准者很多。新被核准者的照片被印在費正清中心的人員手冊，也只是方便互相認識。他酸王丹拿來「齊人驕其妻妾」實在很無聊。

王丹申請時所用的身份是「民主新學校」和「中國對話」的創辦人。蔡正元說，這是他自己自封的頭銜，也不是什麼學術機構，資金來源是什麼單位，想必大家心裡有數。就像韓國瑜諷刺王丹的說法，如果真的是普世民主人士，幹嘛不關心北韓的民主，卻專門當民進黨的打手?蔡正元說，王丹的水平只是這樣，韓國瑜未免要求太高了。

王丹「合作研究員」 陳宜民：費正清借書證資格

(中時電子報)