台中市議會國民黨團不滿中火將水汙染責任推給鯉魚潭淨水場，抨擊鬼話連篇！（盧金足攝）

國民黨要求台中市府起來，應依《水汙染防治法》勒令1-4號機組停工。（盧金足攝）

台中市議會國民黨團13日批評台電台中火力發電廠燃煤發電，造成中部地區嚴重空汙，並造成嚴重水汙染，不滿中火將水汙染責任推給鯉魚潭淨水場，「根本就是鬼話連篇！」要求市府硬起來，應依《水汙染防治法》勒令1-4號機組停工，以維護民眾健康，台中市府表示，將於15日對中火進行正式處分，依法行事，嚴正表達市府捍衛市民立場。

國民黨團市議員楊正中、李中表示，環保局今年1到3月三度針對台中火力發電廠所排放的廢水採樣化驗，結果發現「硝酸鹽氮」的濃度嚴重超標，市府先後開罰三百多萬，中火不但沒有改善，甚至變本加厲，水汙染的情況越來越嚴重，最近一次抽檢「硝酸鹽氮」甚至達到標準值的2倍。

市議員黃馨慧抨擊，台電公司自行委外檢測的數值也超過標準值兩倍以上，顯示台電試圖透過化學藥劑減少空汙，結果沒有改善，連水都汙染了，實在太可惡。

副議長顏莉敏說，台電在給環保局的陳述意見中，將硝酸鹽氮的數值會超標推給鯉魚潭淨水場，鯉魚潭淨水場水質檢測數值僅有0.4 mg／L且完全符合飲用水標準，中火一到四號機組流放口的水質檢測數值卻高達一百多，「台電中火是鬼話說多了自認是神話？」

市議員強調，中火還說全廠的廢水改善期程要等到明年底，那這段期間內，就放任我們的水環境繼續受汙染？在環保局公布抽檢資料前，究竟有多少受汙染的放流水直接排放到大海，大海中又多少被汙染的魚被我們人民吃到肚子裡？

國民黨團要求環保局要硬起來，既然台電中火目前沒有可處理硝酸鹽氮的合格設備，依照水汙染防治法直接勒令中火1-4號機組停工，且要台電負起民眾健康風險評估的責任，黨團及市民都是市政府堅強的後盾，「請盧市長勇敢展現魄力！」

新聞局長吳皇昇表示，感謝國民黨團議員指出中火汙染問題，與市府一起捍衛市民健康，新市府團隊的環保局今年開始就針對中火等各大汙染工廠進行深度稽查，發現中火有水汙染多次超標，且情節重大的情況，中市府絕對會在議會監督及捍衛市民立場要求中火改善。

環保局指出，現階段正針對陳述意見進行審核，將於15日對中火進行正式處分，依法行事，嚴正表達市府捍衛市民立場。

(中時 )