針對蔡總統在臉書公開表示，在野黨面對大陸威脅卻選擇沉默，國民黨13日表示，蔡政府用飄移式、選擇式、嗆聲式等偏差態度處理主權及對外關係，才是造成我國尊嚴一再被貶抑的最大主因。

國民黨副發言人黃心華表示， 蔡總統曾用「流亡政府」、「這個國家」來稱呼中華民國，民進黨歷年的活動場合甚至連一面國旗都看不到，直到選舉將至才重新把「中華民國元素」拿來當成騙票的工具，這便是一種「飄移式主權」的態度。

另外，黃心華指出，馬政府時期，台籍詐欺嫌犯被遣送大陸，民進黨全黨一致辱罵，反觀今日有更多台籍詐欺嫌犯持續不段被遣送大陸，民進黨卻視而不見、全面噤聲，更別提我國漁民在東部海域靠近領海疆界處被日本船艦以水砲追擊，綠營竟要求漁民自我檢討，此外面對太平島被降島為礁、沖之鳥「礁」逕自被日方宣稱擁有200浬經濟海域等多項更為「喪權辱國」的侵犯，卻無能為力，亦不敢挺身而出，才是蔡政府「選擇式主權」的寫照。

同時，黃心華表示，中華民國建國以來，中共對我方的打壓其實一直都在，兩岸在檯面上下的角力更是一直不斷，反觀蔡政府每天只會嚷嚷、抹紅別人但自己卻又拿不出辦法。過去國民黨執政時期，能以均衡務實的政策，與大陸之間維持互惠互動、台日間能成功簽署漁業協議保障漁民生計，更讓美國給予台灣民眾免簽待遇，相形之下，國民黨一路走來，能有效維護中華民國主權、堅決反對台獨並創造和平穩定的繁榮局面，到底誰才能讓民眾過更有尊嚴的生活，已經不言而喻。

黃心華稱，蔡政府不停汙衊在野黨，但卻讓我國的處境每況愈下，他認為，現在的執政團隊，只會訴諸「嗆聲式的主權」，才真正是最會賣台、喪台、辱台的無能政府，唯有讓國民黨重新執政，才能撥亂反正。

(旺報 )