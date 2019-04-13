氣象局表示，今（13）日清晨華南雲雨區東移，中部以北及澎湖、金門、馬祖短暫降雨，但白天就會趨緩，剩下東半部及西部山區仍有局部短暫陣雨。溫度方面，因東北季風稍減弱，北部及東北部氣溫回升，北部及東半部高溫約攝氏27、28度，中南部高溫約30至32度。

明天鋒面通過、東北季風增強，北部及東半部有短暫陣雨，降雨甚至可擴展至南部，白天北部、東北部還未明顯降溫，到了晚上也會轉涼。下周一仍受東北季風影響，北部、東北部較涼，其他地區早晚也稍涼，不過縮小，僅迎風面的北部、東半部有局部短暫陣雨，其他為多雲的天氣。

氣象局補充，下周二、下周三受到鋒面的影響，天氣較不穩定，西半部及東北部有短暫陣雨，其他地區局部短暫陣雨。

氣象專家吳德榮也在個人專欄表示，今明兩天華南雲系間歇性移入，中部以北有局部短暫雨，明日南部也有一些局部短暫雨。今日北部早晚偏涼、中南部白天舒適微熱；北部氣溫約18至25度、中部19至28度、南部20至30度、東部19至27度。下周一仍受東北季風影響，但水氣減少、西半部降雨緩和，北海岸、東半部及山區仍有局部短暫雨。

氣象達人彭啟明也說，下周天氣在下周三前都不太穩定，下周一（15日）是東北季風型天氣，北部、東北部有陣雨，其他各地雲量偏多。下周二下半天另一波鋒面到來，伴隨著比較旺盛的對流，全台、特別是西半部可能會出現短時較大降雨以及雷雨天氣。不過壞天氣來得快去得也快，下週三鋒面通過後，北方乾空氣南下，降雨就明顯趨緩。

(中時 )