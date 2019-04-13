2019年金馬奇幻影展12日正式開跑，今年金馬執委會攜手friDay影音邀請《波西米亞狂想曲》台灣宣傳大使韋禮安與蘇打綠阿福透過線上直播進行「friDay影音金馬奇幻K歌場」，直播中兩人組限定團體「福氣安康」，演唱奧斯卡、金球獎大贏家《波西米亞狂想曲》與《樂來越愛你》等電影的主題影歌曲，韋更加碼獻唱最新創作〈而立〉。

兩人聊到最新近況，膚色明顯黝黑一圈的韋禮安透露，自己因開立工作室，每天在大台北地區騎著機車穿梭地與音樂人交流，討論專輯的收歌與詞曲方向，因而曬黑，同時也代表著他為自己音樂奮鬥的努力。他更打趣說自己的膚色已經接近阿福，「一樣的健康」。

韋禮安自爆自己還有印有工作室名片，頭銜是總監，面對自己開工作室的壓力，要開始自負盈虧，韋禮安坦言，自己開始研習有關於企管學以及人力資源等相關書籍，來學習工作室的人員管理，「以前自己好像被保護在一個泡泡裡面，不知道實務的運作，現在卻能一步一腳印的了解背後的原貌，心中更覺得踏實。」

阿福則曝，蘇打綠團員每月定期都會到他家聚會，彼此心裡都惦記著明年「蘇打綠」要回歸事宜，但他近期因兩年前打球時阿基里斯腱斷掉，近1年時間沒好好運動而發福了15公斤，現在體重直逼90公斤，正式超越團員小威，坦言是人生體重巔峰。

(中時 )