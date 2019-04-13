警消到場後協助滅火。（張祈翻攝）

火勢熄滅後，在車上發現林姓重機騎士焦黑的遺體。（張祈翻攝）

蘇花公路今早發生離奇車禍，一名重機騎士與貨車擦撞後，被燒死在起火的貨車車斗內，死者身份經同行車友確認為新北市44歲林姓男子，是名重機愛好者，今早與同好相約到花蓮跑車，一行人在花蓮和平停車加油後，先行出發的林男在相隔5公里處的和仁段遇上死亡車禍，讓同行車友難以接受。

花蓮蘇花公路162.5公里和仁段今早8時許發生重機騎士與小貨車擦撞意外，林姓騎士騎乘南下車道，在台9線162.5K處與北上參加勞安講習的小貨車發生擦撞，小貨車右後方油箱破裂，小貨車瞬間陷入火海，30歲的貨車吳姓駕駛、20歲的副駕隨即跳車逃生，卻不見重機騎士身影。

同行車友隨後跟上，發現好友重機倒臥路中央，卻不見人影，警消到場撲滅火勢後，才在貨車車斗內發現林姓騎士焦黑遺體，同型車友悲痛指認身份，據了解，林姓騎士熱愛騎重機，臉書上皆分享與車友奔馳的身影，日前才收到老婆送的價值2萬2的頂級車手安全帽，甜蜜放閃煞羨好友們，今早再度與車友相約跑車，未料不幸遇上死亡車禍。

新城警分局四組長黃榕仙指出，小貨車吳姓駕駛酒測值為0，王姓副駕受到輕微燙傷，林姓騎士騎乘APRILIA 830cc大型重機車，被發現時全身焦黑，難以辨識，經同行車友協助確認身分，由於現場監視器，貨車上行車記錄器已燒毀，詳細原因目前仍待調查。

(中時 )