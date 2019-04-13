大陸科技巨頭華為遭美國為首的多個國家封殺。外媒披露，大陸周五（12日）向世界貿易組織（WTO）提出，澳洲限制陸方5G技術的做法「明顯帶有歧視性」，且可能違反全球貿易規則。大陸在世貿組織的貨物貿易理事會代表稱，限制5G技術的措施，對國際貿易造成巨大影響，不會解決外界對網路安全的憂慮，只會令這些國家在技術上被孤立。

根據路透社取得一份世貿貨物貿易理事會（Council on Trade in Goods）的紀錄副本，大陸代表表示：「針對特定國家和歧視性的限制措施不能解決對網路安全的擔憂，或令任何人安全，只會破壞全球產業鏈，導致（採取這種措施的）國家未能應用更好的科技。」

這名代表也說，澳洲沒有公布任何與禁令有關的官方文件。路透社報導指出，澳洲對華為的禁令似乎是在2018年9月18日相關法律生效前就已實行。

澳洲在2018年8月以國家安全為由宣布，阻止華為參與移動網路基礎設施建設，封殺其為澳洲的5G移動網路計劃供應設備。華為後來也指控此舉有政治動機。

一名出席會議的官員透露，澳洲代表在會上曾簡短發言，承認已收到中國大陸的書面質詢，惟強調澳洲貿易部門尚未有時間回覆。

(中時 )