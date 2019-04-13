南太平洋島國斐濟一處房地產開發專案近日因破壞環境叫停，中共黨媒《環球時報》今天報導，由於該專案曾在大陸網路宣傳，澳洲和紐西蘭媒體熱炒該項目有「中資背景」。大陸駐斐濟大使錢波12日對當地媒體澄清，涉事企業不是大陸企業，該項目和大陸政府也沒有任何關係。

《環時》稱，這個名為「中斐文化國際度假世界」的建案位於斐濟的瑪洛洛島，開發商為「自由靈魂房地產開發公司」，2002年在斐濟成立。紐媒Newsroom派記者調查這一專案嚴重破壞當地環境及與當地人士土地權糾紛問題時，被控「非法入侵」遭當地警方逮捕。引起極大迴響，斐濟總理姆拜尼馬拉馬親自下令警方釋放記者，並嚴查涉事企業。4月8日，斐濟環境部宣布取消該專案施工許可，要求其對環境破壞做出賠償。

報導指出，涉事企業CEO為迪克森·彭(音譯，Dickson Peng)，從賣手機起家，現在斐濟擁有6000英畝土地。該企業在中文網站上宣稱與大陸國有企業簽署有合作協定，打造「全新度假體驗」，要「為中斐兩國的文化交流搭建起互通互融的友誼之橋」。

據報導，斐濟媒體Mai TV引述對大陸駐斐濟大使錢波的採訪說，根據陸方掌握情況，該企業不是大陸企業，更像是一家斐濟企業。他表示，不管彭某看起來像不像華人，這都不重要，重要的是他的護照。作為大陸政府在斐濟的官方機構，大陸使館一貫要求陸資企業在當地合法經營。

(中時 )