新北市長侯友宜化身為「新北特製珠蔥丼」一日推銷員，行銷平溪珠蔥花捲。（張穎齊攝）

新北市長侯友宜（中）今（13）日上午11時許來到平溪為「新北特製珠蔥丼」舉行開賣儀式，和在地商家熱情握手。（張穎齊攝）

新北市平溪區盛產的「珠蔥」名聞遐邇，新北市政府農業局為了行銷珠蔥，與餐廳合作推廣珠蔥料理，並安排新北市長侯友宜化身為「新北特製珠蔥丼」一日推銷員，將珠蔥以丼飯的方式裝在木製餐盒裡。侯友宜表示，即日起至5月底，每周末在平溪區農會旁珠蔥小舖上架販售，邀請遊客來平溪嘗鮮。

侯友宜今（13）日上午11時許來到平溪為「新北特製珠蔥丼」舉行開賣儀式，與新北市議員林裔綺等貴賓一齊共襄盛舉。侯友宜說，新北市的珠蔥產量非常豐盛，年產值約2000萬，尤其在平溪、深坑、烏來產的珠蔥，大概是全國最好吃的珠蔥，而這次特別結合平溪的鐵道懷舊小鎮之旅，推出珠蔥丼飯，跟一般的便當不同，健康又好吃，越吃越涮嘴。

平溪區農會理事長胡正吉表示，珠蔥丼每份賣80元，即日起到5月底前每周末上午11時30分到13時，可在珠蔥小舖買得到，但只有限量30份，所以需要大量採買的民眾，可在3天前向平溪區農會來電預約製作。

農業局表示，珠蔥是新北代表性的農產之一，今年與經發局合作結合在地店家，於8日至5月31日在平溪、新店、烏來、深坑與石碇區的餐廳，推出點一道珠蔥料理且消費滿500元即現折100元的活動，邀請民眾一起來產地品嘗珠蔥料理。

農業局指出，20、27日舉辦「來去農家Do一日遊」小旅行，民眾只要隨小旅行路線，便可體驗珠蔥從生產、加工到休閒產業的過程。小旅行遊程從早上8時10分至下午4時30分，有農場珠蔥採收體驗、親手料理現採新鮮珠蔥、DIY珠蔥盆栽、南瓜粿DIY及放天燈祈福，每位699元，名額有限報名要快，可上農業局「農家Do一日」網頁報名。

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