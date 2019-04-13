日月光投控（3711）旗下日月光集團高雄廠為因應工業4.0潮流、5G科技新世代來臨，以及下半年擴廠計畫，今年將擴大徵才、合計招攬近千名工程師，以廣納高階技術人才、儲備製造升級競爭動能。

為培育新世代人工智慧（AI）技術人才，日月光近3年合計投入2600萬元，包括1800萬元的AI產學合作案及人才培育，今年再投入800萬元打造AI深度學習環境，並與中山大學合作「AI技術領袖人才訓練專案」，以強化科技研究、人才培育與產業連結。

日月光高雄廠今（13）日參與經濟部「走向未來世界從5+2開始—產業徵才博覽會」第2場「循環經濟與國防產業」主題徵才，並配合畢業季同步於高雄科技大學招募，現場開出逾200名職缺，包括製程、IT、自動化工程師等。

為讓面試者更清楚工作內容與工廠環境，日月光此次在招募現場以擴增實境（AR）呈現廠區綠建築、工廠、天車、搬運系統等畫面，讓受試者能貼進觀看實際場景。經濟部政次曾文生亦前往與AR虛擬工廠互動，體驗超多元的跨界創新力量。

日月光深耕高雄超過35年，持續致力打造高雄為科技之都、南部半導體封裝重鎮。集團資深副總周光春表示，優秀人才是促進科技產業永續發展的基礎，日月光除大規模延攬高階技術人才，也非常重視人才培育和養成。

周光春指出，在工業4.0浪潮下，未來將是自動化世界，數據量會愈趨龐大，許多智慧製造、軟體開發、數據分析等都需要高階技術人才來建構，目前此類人才在各國都非常缺乏，也是日月光現階段努力培育養成的標的。

(時報資訊)