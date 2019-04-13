107年度個人綜合所得稅即將於5月1日開始申報，勞保局溫馨提醒參加勞退新制的勞工，在107年度內如有個人自願提繳退休金的勞工，報稅時請注意扣繳憑單列的所得總額，是否已經扣除自願提繳的金額。

勞保局表示，參加勞退新制的勞工，如在107年度有個人自願提繳退休金，依照《勞工退休金條例》第14條規定，其個人自願提繳退休金之金額，得在當年度綜合所得總額中全數扣除。

勞保局並舉例：甲公司勞工王先生107年度每月工資總額5萬元，全年薪資所得（含年終獎金）合計70萬元，當年已自願提繳的勞工退休金36432元（提繳工資50600元x6％x12個月)，則甲公司應為王先生開立的扣繳憑單「給付總額」為66萬3568元，即70萬元減去36432元。

勞保局說明，依規定，自當年度所得總額中扣除的自願提繳金額，以月提繳工資上限15萬元的6％為限，也就是個人自願提繳退休金，可自當年度綜合所得總額扣除的金額以10萬8千元（15萬元x6％x12個月）為上限。勞工如果受僱於2個以上雇主，其扣除金額仍以10萬8千元為上限。

勞保局提醒使用勞退新制的勞工，自願提繳退休金的金額，若未自扣繳憑單中，當年度個人所得總額中扣除，或金額有誤者，請洽事業單位，儘速向各所轄國稅局分局或稽徵所申請更正，以免報稅時多繳稅款。

(中時 )