國民黨內初選陷僵局，如今面對「拱韓」聲浪不減，前新北市長朱立倫早表明若黨徵召高雄市長韓國瑜，將全力支持；另有消息指稱已有國民黨大老出面勸說前立法院長王金平，而這位大老就是國民黨前主席連戰。對此，連戰辦公室組長彭國省受訪強調，「我們真的一無所悉、一無所知」，基本上根本沒有的事情。

在國民黨主席吳敦義表態不參選2020總統後，已表態參選的王金平、朱立倫被視為韓國瑜選總統的絆腳石，並傳出黨內人士盼找大老出面勸退王、朱。王金平昨受訪則稱「我還沒聽說，你們聽誰說的我不知道」，且「哪幾位是我們的大老？一位都還沒聽過他們有這方面想法」。

另一方面，對於有媒體報導指稱國民黨已有大老出面勸說王金平，盼他顧全大局，這位大老就是連戰；連辦組長彭國省也回應，基本上根本沒有的事情，「真的一無所悉、一無所知」。至於報導也稱朱立倫表態支持黨徵召韓國瑜，也是經過連戰勸說？彭國省重申，真的完完全全沒有的事情。

被問及如今黨內聲浪盼大老出面協助初選協調，連戰是否會願意？彭國省表示，目前並沒有這樣的狀況發生。

(中時 )