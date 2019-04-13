家住新店的楊姓男子，因細故與妻子爭吵，竟情緒失控將妻子打得鼻青臉腫，台北地檢署偵查後，依傷害罪將楊男起訴。

楊姓男子是於去年11月間，在新北市新店區住處，與李姓妻子因故發生爭吵，本來只是小事一件，不料楊姓越吵越激動，情緒失控下對妻子拳打腳踢，造成妻子左乳房瘀青、左前額瘀腫，鼻子挫擦傷、下巴瘀腫，如同被電影中的「面目前非腳」擊中，李妻不甘挨揍，向店分局報案。

北檢勘驗李女的驗傷單及警方筆錄，認定楊男傷害妻子的事實，於是依刑法傷害罪將楊男起訴。

(中時 )