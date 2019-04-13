將老婆打到鼻青臉腫 家暴男遭起訴 13:542019/04/13 中時 張孝義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 惡夫將妻子打到鼻青臉腫遭起訴。（示意圖/達志影像) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 家住新店的楊姓男子，因細故與妻子爭吵，竟情緒失控將妻子打得鼻青臉腫，台北地檢署偵查後，依傷害罪將楊男起訴。 楊姓男子是於去年11月間，在新北市新店區住處，與李姓妻子因故發生爭吵，本來只是小事一件，不料楊姓越吵越激動，情緒失控下對妻子拳打腳踢，造成妻子左乳房瘀青、左前額瘀腫，鼻子挫擦傷、下巴瘀腫，如同被電影中的「面目前非腳」擊中，李妻不甘挨揍，向店分局報案。 北檢勘驗李女的驗傷單及警方筆錄，認定楊男傷害妻子的事實，於是依刑法傷害罪將楊男起訴。 (中時 ) #妻子 #起訴 #傷害罪 #爭吵 #情緒 也許您會感興趣 推薦閱讀 年輕風流不顧家 老地主被妻打斷牙 00:042019/04/09 媽祖廟浮雕捐設過程神奇 11:402019/04/09 可惡！獸父猥褻2身障兒 檢起訴 13:532019/04/09 民進黨主席卓榮泰：呼籲支持者克制情緒、停止對立 16:172019/04/09 卓榮泰：初選不宜開跑後驟然改變 拜託雙邊克制情緒 17:112019/04/09 精力旺盛！陸貪官被妻舉報擁60多名情人還嫖妓 23:002019/04/09 艾莉森麥克獻性奴噴淚謝罪 04:102019/04/10 連2任妻子死於非命 水泥大亨被控買兇殺人 14:542019/04/11 19歲女子厭世 左營警耐心安撫情緒 18:122019/04/11 日男烏來摔車亡 曾帶妻子骨灰環台 10:342019/04/13 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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