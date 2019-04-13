台北春季加盟展12日起連4天於世貿一館舉辦，連鎖餐飲集團六角（2732）看好台灣手搖茶飲及烘焙市場商機，旗下「Chatime日出茶太」及「Bake Code烘焙密碼」開放加盟招商，盼透過品牌強化6大策略，鞏固市場領先地位。

六角表示，台灣手搖茶飲市場年商機超過500億元、烘焙市場亦達600億元，此次期望透過完善的教育訓練，以及跨國營運管理、行銷團隊支援，建立系統化、標準化的品牌連鎖經營，吸引更多加盟夥伴加入。

「Chatime日出茶太」以台灣做為品牌發展總部，市場發展則以國內外併行，在國際市場全力衝刺展店，成功珍珠奶茶推廣至世界。目前全球版圖橫跨6大洲、40個國家地區，成為全球分布最廣的手搖飲料品牌。

「日出茶太」今年預計全球新展180～200店，其中印尼、澳洲已超過百店，菲律賓百店規模可望於上半年達成。台灣市場則計畫於夏季推出全新優化飲品「太極厚茶拿鐵」，搶搭夏天手搖茶熱潮，加速擴張並強化台灣市場。

至於「Bake Code烘焙密碼」則以販賣歐法及日式麵包為主打，強調手作及採用最天然在地食材，在全球已駐點台灣、加拿大、美國及馬來西亞等國，目前全台共6間門市，預計今年展店數達10家。

除了手搖茶飲的單店模式外，六角亦看好茶飲＋烘焙麵包型態的複合式概念店，在本次加盟展中也推出「Chatime日出茶太」及「Bake Code烘焙密碼」雙品牌複合式店型的相關加盟優惠。

六角以台灣總部做為品牌創意中心，並以產品研發、優化服務、整合行銷資源、創新設備及流程等6大策略強化品牌全球發展，盼打造國際餐飲領導品牌，將台灣美食推向國際，向世界證明台灣的餐飲實力。

(時報資訊)