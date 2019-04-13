統促會喊卡 清水警方仍待命駐地 13:492019/04/13 中時 陳淑娥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中國和平統一促進會在臉書發出聲明函，表示暫停13日遊行及論壇所有活動。（翻攝中國和平統一促進會臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 統促會原訂13日下午展開台中大遊行，起點為梧棲區臨港路與台灣大道口，清水警分局投入80餘名警力嚴陣以待，但活動尚未展開，統促會於上午緊急喊卡！分局表示，現場並無車輛及人員聚集，不過警方仍在駐地待命，以預防突發狀況發生。 (中時 ) #統促會 #駐地 #警方 #清水 #台灣大 也許您會感興趣 推薦閱讀 電信三雄首季EPS 台灣大奪冠 04:102019/04/11 《熱門族群》Q1電信獲利王，台灣大笑納 08:032019/04/11 台灣大車隊攜手「亞洲萬里通」綁定APP每趟賺取10里數 14:542019/04/11 武統論學者被限令今出境 統促會：遊行、論壇照常 16:512019/04/11 「亞洲萬里通」攜手台灣大車隊 共創「陸地交通集哩」新概念 17:572019/04/11 台灣大i無限數位公益 7年有成 04:102019/04/12 台灣大車隊攜手亞洲萬里通 搭小黃也能累積哩程 04:102019/04/12 《通信網路》台灣大「i無限數位公益」，用眉目放大愛 09:262019/04/12 統促會、公民團體明台中火車站抗議 警嚴陣以待 17:502019/04/12 統促會遊行 內政部嗆嚴執法 不接受大陸干擾國安 18:592019/04/12 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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