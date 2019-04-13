統促會原訂13日下午展開台中大遊行，起點為梧棲區臨港路與台灣大道口，清水警分局投入80餘名警力嚴陣以待，但活動尚未展開，統促會於上午緊急喊卡！分局表示，現場並無車輛及人員聚集，不過警方仍在駐地待命，以預防突發狀況發生。

(中時 )