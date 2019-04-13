CHRIS DAVIS IS GONNA DO IIIIIIIIInope pic.twitter.com/NSH3rn8syt — VHS (@VanHicklestein) April 13, 2019

金鶯一壘手戴維斯(Chris Davis)的槓龜紀錄持續下去，13日紅襪派出左投羅瑞格茲(Eduardo Rodriguez)掛帥。戴維斯(左打)連右投手都打不到了，所以總教練今天把他撤下先發，只在第9局時讓他代打。戴維斯有打中球，但是軟弱的飛球被接進二壘手的手套。

戴維斯已經很謹慎了，即使球數落後仍耐心等到兩好三壞，他最後選擇偏內角的速球揮棒，拉打成右外野平飛球。這球有機會落地，偏偏紅襪最擅長就是針對打者調整防線，二壘手紐涅茲(Eduardo Nunez)早已埋伏在一壘手身後，行進中接殺成功。

紅襪最後6-4贏球。本季33次打數全掛零，跨季連續54打數沒安打，戴維斯的紀錄愈來愈難破了。「我愈想要打好就愈難打到，我現在能做的只有順其自然，相信總會好轉的。」下一戰紅襪由右投手波塞洛(Rick Porcello)掛帥，所以戴維斯可以回到先發，他到底何時會開胡呢？

(中時電子報)