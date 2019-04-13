大陸黨媒《環球時報》今天社評以〈17＋1對整個歐洲都是錦上添花〉為題指出，大陸─中東歐合作機制「16＋1」，12日加入新成員希臘後成為「17＋1」。以往16國都曾在前蘇聯東歐陣營裡，與大陸存在更為傳統的聯繫，或者加入歐盟較晚、或者非歐盟成員。希臘比其他各國都更早加入歐盟，而且與西歐聯繫更為緊密，極具象徵意義。

《環時》社評指出，以往西歐大國對「16＋1」機制非常敏感，擔心中東歐國家與大陸接近會削弱歐盟團結，甚至出現有北京「分裂歐盟」的聲音。希臘宣布加入「17＋1」機制後，西歐領導人第一時間沒有表態，不過法新社報導認為，西歐國家領導人在「謹慎地」注視著杜布羅夫尼克的動向。

據了解，大陸總理李克強12日甫在克羅埃西亞的杜布羅夫尼克，與中東歐國家領導人會談，此舉被部分歐洲國家視為大陸「有意分化歐洲」，已遭大陸官員否認。

社評說，西方媒體喜歡誇大報導，把正常的疑慮或者不安，搞成對抗性情緒的宣洩。比如德國有媒體曾形容「16＋1」是「東方公主和16個小矮人」，語帶蔑視，用嘲諷表達否定。需指出的是，對「16＋1」偏激評價的大量意識形態元素，不僅是「德國的」、而且有很強「西方的」味道。顯然並非從德國利益角度的理性分析。

社評稱，歐盟是全面的一體化機制，「17＋1」為中東歐國家發展提供了重要補充動力，對沒有加入歐盟的國家來說，尤其重大。

社評認為，希臘加入大陸─中東歐合作機制，既是希臘的喜事和這個機制的好事，對歐盟也一定有益無害。中東歐國家、包括希臘在歐洲發展都是相對落後，透過與大陸合作獲得更多發展機會，對於縮小歐盟內部成員國之間的發展差距，對於增進歐盟潛在成員國的繁榮都是積極的，這對歐盟的強大與內部和諧同樣積極。

社評強調，大陸說實話是個在國際政治層面挺簡單的國家，對外想的就是合作、互利共贏，而且覺得，合作的正面意義是壓倒性的。在大陸看來，西方整體上對地緣政治想得太多了，脫離了這個時代的真實情形，導致了一些政策困境和尷尬。中國人常說「路遙知馬力」，相信「17＋1」不僅對那些國家，對整個歐洲同樣是「錦上添花」，時間終將證明這一點。

(中時 )