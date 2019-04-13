王丹拿出費正清中心手冊，稱右上角那個就是他。(圖片翻拍自王丹臉書)

民運人士王丹日前在臉書質疑高雄市長韓國瑜是否有受費正清中心邀訪，因為他是費正清中心合作研究員，卻沒收到演講通知；但隨同韓國瑜赴美的立委陳宜民表示，他向費正清中心求證，王丹只是發院外訪問學者證件，不是合作研究員。對於陳宜民的指控，王丹痛批是假新聞攻擊，更拿出手冊證明。不過，網友卻譏諷王丹是牛皮吹太大，惱羞成怒嗎？

王丹日前為了費正清中心是否邀訪韓國瑜一事，在臉書抒發質疑，他自稱是費正清中心合作研究員，卻沒收到中心發的演講通知；然而，隨同韓國瑜赴美的立委陳宜民美國時間12日上午忍不住回批，經過向費正清中心求證，王丹根本只是領有費正清院外訪問學者的證件，方便到哈佛大學圖書館借書而已，根本不是什麼合作研究員。

陳宜民向費正清中心主任宋怡明查證，對方回答，發給王丹的是院外訪問學者證件，是讓他們可以到哈佛圖書館借書、從事台灣研究之用，共發出120張，王丹是其中之一。

對於陳宜民和高雄市議員黃紹庭的指控，王丹也在臉書反擊，稱自己不是隸屬 「訪問學者」那邊，而是英文叫「associate in research 」，中文翻譯為「合作研究員」（其實我也覺得這個翻譯怪怪的，但沒辦法，學校就是這樣翻譯的）。而且，2018-2019年度的合作研究員只有9人，就算有120人申請，最後批准的就是我們9個。並附上手冊，指出一頁的右上角就是他。

王丹「合作研究員」 陳宜民：費正清借書證資格

王丹抨擊，陳宜民和黃紹庭胡扯宋怡明主任說他不是「合作研究員」，想也知道是他們自己歪曲聊天內容，否則，哪有主任連自己的機構的手冊都看錯的呢？誰能證明宋怡明真的是那樣說的？你們自己的誠信足夠證明嗎？

王丹稱一邊是藍營民代和挺韓學者的人品是否誠實，另一邊是哈佛大學費正清中心的正式手冊的白紙黑字，「你會選擇相信哪一個？我猜，連你們自己都會選擇後者吧」。王丹更砲轟陳宜民和黃紹庭兩人有中二病，製造假新聞。

對於王丹的回應，批踢踢網友表示，「薪資單拿出來再說」、「不是正式職工還真有臉講耶～那批評個鬼啊」、「哈佛借書證拿出來聞香一下」、「這是腦羞文無誤，真中二病是誰很清楚」、「丹丹真的沒必要搞成這樣」、「所以王丹跟費正清合作出什麼研究可以拿出來讓大家聞香一下嗎（歪頭）」、「是要哈佛大學費正清中心主來直接打臉，王丹才甘心吧」！

(中時電子報)