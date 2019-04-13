針對桃園市議員王浩宇今在臉書PO出大陸武統學者李毅來台與前總統馬英九會面的照片，還指稱馬最近提出不排斥統一主張，答案已再清楚不過；馬英九辦公室中午則發新聞稿澄清，馬英九並不認識李毅，王浩宇拿兩人在公開場合的合照混淆視聽，企圖誤導成私下會面，抹紅伎倆令人不齒。

對於王浩宇臉書文章「李毅來台灣，都見了誰？」馬辦今表示，馬英九去年12月5日在東吳大學嚴家淦法學講座專題演講「69年來的兩岸關係：今後何去何從」，該演講全程開放媒體採訪，李毅如同其他聽者一樣於演講結束後與馬英九公開合照，而馬英九並不認識李毅，也沒有任何其他互動。

馬辦也說，馬英九對兩岸問題一向有完整清楚的論述，反對使用武力、維持兩岸和平是馬的一貫主張，更反對所謂的「武統論」；而王浩宇拿李毅在公開場合與馬的合照混淆視聽，企圖誤導兩人近日曾私下會面，抹紅伎倆令人不齒，若王浩宇有空也可來聽聽馬英九的演講，將有助於瞭解馬的兩岸論述。

馬英九基金會執行長蕭旭岑也說，王浩宇刻意把公開場合誤導為私下會見，也刻意忽視馬多年堅決反對武統的「不武」主張，其用心不堪聞問，更不值得一駁。

(中時 )