關於高雄市長韓國瑜在美國時批評，「民進黨現在不願承認九二共識，又沒新論述，要如何護台？」對此，行政院長蘇貞昌今（13日）以三國故事為例，他表示，當面對曹操大軍壓境，東吳的群臣也有人主張要和平、要跟曹操統一，但只有諸葛亮、周瑜等有志之士，堅持要保衛當時吳國及蜀國。

蘇貞昌表示，大陸領導人習近平已經明白講「九二共識」就是一個中國，就是統一台灣的進程。三國演義裡，當面對曹操大軍壓境的時候，東吳的群臣也有人主張要和平、要跟曹操統一，但只有諸葛亮、周瑜等有志之士，堅持要保衛當時吳國及蜀國，最後大家團結，才能抗拒曹操的統一，維護南境的平安。

蘇貞昌表示，台灣有人唱衰，有人主張和平統一；三國演義當年曹操如何驕狂，周瑜、諸葛亮如何團結抵抗，才能保得平安，所以歷史昭昭明顯，大家要引以為鑑。

另外，蘇貞昌也表示，台灣是自由民主開放的國家，歡迎外賓、各國人士來台，看到台灣的良好善良、好山好水，但是對台灣，若是來宣傳武力統一，這是非常不當、不友善，若有如此行徑的人物來台，不但嚴以禁止，而且如有入境立刻驅逐。

蘇貞昌表示，網友們都注意到各即時新聞、關心國家，尤其維護台灣自由民主開放，台灣的網路就是可以自由表達意見，大陸就並非如此，李明哲僅是在網路中發言，就被大陸關了5年，台灣僅是驅逐對台灣武力統一的人，台灣其實是非常友善。

前國防部部長蔡明憲退黨，是否會引爆退黨潮，蘇貞昌表示，民進黨是自由民主開放的政黨，大家都很有感情，蔡是非常敬重的好友，蔡非常關心台灣，賴清德有特別呼籲「不要退黨，事緩則圓！」民進黨在初選過程中都有協調，有鑑於國民黨人選都沒確定，所以希望事緩則圓，選出最有力量的候選人，集合所有支持力量，才能贏得勝選。

關於總統蔡英文提到，自己的選票已經分散。蘇貞昌表示，選舉是一次一次算，沒有上一次的票就是這次的票，選民每階段都會判斷，要呼籲國人，執政是相當辛苦的，台灣面臨的各種環境是很艱險的，但是，台商回台投資突破1200億，創造逾萬個就業機會，南向也創造3.2兆營收，台灣並非只是回台享受健保，台灣其實只要努力，未來無限美好。

(中時 )