安東市場「馬師原創料理」以「來自火星的便當」蟬聯人氣獎二連霸。（吳堂靖攝）

台北傳統市場節今於花博盛大登場，本次以手作便當為主題，現場規畫青年攤商一日生活、食材小百科、釣魚互動區等，有吃又有玩，嘗鮮人潮大排長龍， 並首度募集民眾試吃員評選，10家美食一字排開，宛如傳統市場版滿漢全席，人氣獎則由安東市場馬師原創料理二連霸。

「1、2、3！開動！」台北傳統市場節首度納入30位民眾參與評選，小朋友、上班族、家庭主婦化身美食評審員，一邊品嘗豬腳、滷蛋、蔬食料理等， 一邊悉心評選，眾多美食一字排開，宛如傳統市場版滿漢全席，吸引大批民眾圍觀。

上班族蕭先生表示，以前很少吃到傳統市場便當，此次透過試吃活動，才知道北市也這麼多好吃的便當，像是馬師原創料理就使用南瓜、毛豆等特殊食材，十分符合年輕人口味，顛覆舊有想像；張姓家庭主婦笑說，自己幫家人準備30幾年便當，第一次吃到別人做的，很新鮮的體驗。

北市副市長鄧家基、產發局副局長王三中、市場處長陳庭輝皆出席共襄盛舉，還拿起筷子一一品嘗，鄧家基直呼「超好吃！以後叫市長便當會要買傳統市場便當！」此話一出，台下隨即爆出掌聲，傳統市場會長齊聲讚好。

今年參賽攤商包括西湖市場「兩丿嘉義雞肉飯」、「自然廚房」、木新市場「巧味豬腳」以及安東市場「馬師原創料理」等，人氣獎由馬師二連霸，老闆馬才淯表示，目前店內採行無菜單料理，菜色有100多種輪流，由於小時候媽媽不管工作多忙，還是會幫他準備便當，自己成為廚師後，也希望將健康料理分享給更多人。

(中時 )