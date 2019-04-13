馬恰多（Manny Machado）為什麼值10億美元（約新台幣93億），看教士今天對響尾蛇的比賽就知道。他不但在1局上敲出本季第4轟，更於8局下上演神乎其技的守備，連自家投手華倫（Adam Warren）都露出不敢置信的表情，也幫助教士以2比1勝出。

8局下無人出局，響尾蛇捕手凱利（Carson Kelly）打出三壘線邊滾地球，只見馬恰多橫移彎腰反手接球，整個人已經在界外草皮區，卻行雲流水的側身勾傳，球從三壘界外畫出一條完美的弧線，越過華倫頭頂，精準飛進一壘手荷斯莫（Eric Hosmer）的手套中。

這樣的美技傳球比較常見於二壘手，馬恰多卻用在一條堪稱是內野最遠的傳球路線上，輕鬆寫意甚至沒有讓球落地，而打者凱利呢？當荷斯莫接球完成刺殺時，凱利離一壘壘包還有3步之遠！

看看華倫臉上難以置信又暗爽的表情，這個球季教士投手知道，他們的「熱角」三壘很令人放心。

(中時電子報)