用棕櫚樹葉撕成絲，編制出各種動植物造型已成為大陸的非物質文化遺產，在匠人的手中，一片棕葉可以幻化成動物或生活實用品。雲南的彝人古鎮景區的彝人部落有名年輕的棕編手藝人陳天鵬更是異想天開，以棕葉編成二維碼時，讓傳統藝術結合現代支付科技，讓人嘖嘖稱奇。

陳天鵬表示，大多數圍觀民眾都質疑他編出的二維碼是否真的能使用，紛紛掏出1毛（人民幣，下同，約新台幣0.46元）測試，沒想到真的可以使用，非常興奮，而他也順利獲得數十元。

(旺報 )