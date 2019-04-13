彝人部落非遺匠人突發其想 棕櫚葉編二維碼 13:522019/04/13 旺報 廖慧娟 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 用棕櫚樹葉撕成絲，編制出各種動植物造型已成為大陸的非物質文化遺產，在匠人的手中，一片棕葉可以幻化成動物或生活實用品。雲南的彝人古鎮景區的彝人部落有名年輕的棕編手藝人陳天鵬更是異想天開，以棕葉編成二維碼時，讓傳統藝術結合現代支付科技，讓人嘖嘖稱奇。 陳天鵬表示，大多數圍觀民眾都質疑他編出的二維碼是否真的能使用，紛紛掏出1毛（人民幣，下同，約新台幣0.46元）測試，沒想到真的可以使用，非常興奮，而他也順利獲得數十元。 (旺報 ) #棕櫚 #部落 #科技 #支付 #民眾 也許您會感興趣 推薦閱讀 亞智科技接獲電視面板龍頭10.5代廠設備訂單 15:532019/04/09 上銀科技ISO 45001國際標準驗證 9日授證 19:512019/04/09 香港科技園助攻 6百企業科研上線 04:092019/04/10 出門免錢包 悠遊卡攜手Samsung Pay讓你「嗶」上路 11:042019/04/11 悠遊卡攜手Samsung Pay 手機悠遊更方便 12:102019/04/11 北市首創路邊機車收費自主登錄 電子支付折5元 13:442019/04/11 國土重畫 原民吶喊三地門開第一槍 18:072019/04/11 殺人不會用槍 改用鐵棍毆打判7月 18:252019/04/11 經濟的關鍵在人民對政府的信心 04:092019/04/13 科技部GASE中心夏令營 邀玉山學者演講 11:092019/04/13 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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