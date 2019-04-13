台北市長柯文哲對於韓國瑜「台灣安全，人民有錢」說法很是認同，強調這樣很好、100分，是很好的目標，台灣目前不需要發現及解釋問題的人，而是需要解決問題的人，而台灣的問題就是政府效能不彰，所以需要精實管理，提升效能。

柯文哲指出，例如台北市府預效執行率原本只有66％，但是執行後的效能如何，沒有人探究，大家只管把錢花完了事，所以才會有很多蚊子館，2017年北市府的執行率已提升到81％，提升政府效能是台灣當前最重要的。

(中時 )